Walczyli o niepodległą Polskę. Działacze „Solidarności” uhonorowani medalami

2023-09-08, 21:03 Katarzyna Bogucka/Redakcja

W Urzędzie Wojewódzkim odznaczono medalami zasłużonych działaczy „Solidarności” w okręgu bydgoskim/fot: Facebook/Ewa Kozanecka

To nie były trudności, czy walka, lecz obowiązek każdego prawego Polaka – tak o antykomunistycznej działalności pod szyldem Solidarności mówią działacze tamtych dni zebrani w bydgoskim Urzędzie Wojewódzkim na obchodach 43. rocznicy powstania Związku. Punktem kulminacyjnym wydarzenia było odznaczenie medalem „Zasłużony dla Regionu Bydgoskiego”.

W programie: wręczanie odznaczeń, recital i historyczny wykład o czasach dalekich, ale wciąż bliskich, co podkreślał Jan Monarcha ze Stowarzyszenie Osób represjonowanych w stanie wojennym „Przymierze”.



– Jakby to było wczoraj, byłem pracownikiem Zakładów Radiowych „Eltra”. Był totalny chaos, ale była też totalna nagonka. Myśmy byli dokładnie spenetrowani. Służba Bezpieczeństwa to byli ludzie bardzo dobrze przygotowani do tej działalności antysolidarnościowej. Cały czas powtarzam, wszystkim przedstawicielom IPN-u i różnym innym historykom, że nie było żadnego karnawału. Był nawał kar – opowiadał Jan Monarcha.



Jako samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, otaczamy czcią, ale także pamięcią tych wszystkich, którzy ponad 40 lat temu walczyli o wolną i niepodległą Polskę, której doczekaliśmy się w 1989 roku. Tym ludziom zawdzięczamy wolność i wartości patriotyczne, które w tej chwili kultywujemy. My co roku organizujemy spotkania tego środowiska w Przysieku koło Torunia. To bardzo wzruszające spotkania po latach. Ludzie, którzy ciężko pracowali, ale też walczyli i ponosili ciężkie ofiary, byśmy byli w demokratycznym i wolnym kraju – mówił Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.



Decyzją Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” uhonorowani medalem „Zasłużony dla Regionu Bydgoskiego” zostali:





Barbara Bejger

Joanna Jaśniewicz

Jarosław Piotrowski

Henryk Sokołowski

Jan Szymański

Monika Tańska

Dariusz Wiatr