Чемпіонат Європи з веслування, оглядова вежа у Влоцлавку та Дні спадщини

2023-09-08, 12:12 Redakcja

Серед заходів Днів європейської спадщини: відвідування солеварні в Цехоцінеку/фото Миколай Курас для муніципалітету

82 університети з 20 країн у Чемпіонаті Європи з веслування, оглядова вежа і панорама Влоцлавка, Європейські Дні спадщини в регіоні.

У Бидгощі в Чемпіонаті Європи з академічного веслування беруть участь представники 82 університетів з 20 країн Старого континенту: 12 з польських, 13 з німецьких та 11 з французьких університетів. Змагання проходять на регатній трасі в Брдиусті, Бидгощ. Від Університету Казимира Великого, який організовує чемпіонат, виступає 18 гравців.



У Влоцлавку побудують оглядову вежу, з якої можна помилуватися панорамою міста. Проєкт дерев’яно-сталевого об’єкту створили у 2022 році в рамках Громадського бюджету міста. За нього проголосувала майже тисяча мешканців.



Зустрічі, теренові ігри, відвідування пам’яток, майстер-класи, концерти – загалом 40 подій у 20 містах наповнять цьогорічні Дні європейської спадщини в Куявсько-Поморському воєводстві. Нематеріальна спадщина – лейтмотив усіх заходів вересня.