Fototapeta zamiast alfabetu Braille’a. Tak koleje chciały informować niewidomych

2023-09-08, 11:56 Marek Ledwosiński/Redakcja

- Ta tablica jest całkiem płaska. Dla niewidomych to kompletnie nie do przeczytania – ocenia Agnieszka Smoła/fot. Marek Ledwosiński

Tablice na nowo otwartym dworcu kolejowym we Włocławku miały być informacją dla niewidomych. – To nie jest alfabet Braille’a, tylko płaska kartka – mówi ekspertka z Polskiego Związku Niewidomych. Po naszej interwencji koleje wymienią tablice.

Braille to alfabet dotykowy, stworzony z kodu wypukłych kropek. Osoba niewidoma „czyta” takie pismo palcami. Właśnie w tym alfabecie miały być wykonane informacje na tablicach postawionych w holu nowo wybudowanego dworca we Włocławku, ale okazało się, że to fototapeta. Powierzchnia jest gładka, naniesione tam braille'owskie kropki są niewyczuwalne pod palcami.



– Ta tablica jest całkiem płaska. Nie wiem, jakby to oceniła osoba niedowidząca, czy jest to powiększony druk, ale dla niewidomych to kompletnie nie do przeczytania – ocenia Agnieszka Smoła, ekspertka z Polskiego Związku Niewidomych. – Nie ma tu nic z Braille’a. Kropki pewnie są tylko narysowane, bo w miejscu, gdzie się znajdują, niczego się nie wyczuwa. Po prostu jest to płaska kartka.



Co na to kolejarze? Rzecznik prasowy PKP jest na urlopie, natomiast biuro prasowe krajowego przewoźnika zażądało pytań na piśmie. W piątek rano przysłali odpowiedź, ale na nasze pytania nie odpowiedzieli. Poinformowali tylko krótko, że tablice wymienią.