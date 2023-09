Miał w domu ponad 1,2 kilograma amfetaminy i marihuany. 29-latek ze Świecia w areszcie

2023-09-08, 08:52 Redakcja

Zabronione substancje policjanci znaleźli podczas przeszukania mieszkania/fot. materiały policji

Kryminalni z komendy w Świeciu zatrzymali 29-latka, który posiadał dużą ilość narkotyków. Zabronione substancje policjanci znaleźli podczas przeszukania jego mieszkania.

Policjanci z wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Świeciu podejrzewali, że jeden z mieszkańców gminy Świecie może posiadać środki odurzające w swoim domu. - Ich przypuszczenia potwierdziły się, gdy we wtorek pojechali pod wytypowany adres – relacjonuje kom. Joanna Tarkowska, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Świeciu. - Podczas przeszukania mieszkania, funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 1,2 kilograma narkotyków. Wstępne badania potwierdziły, że jest to m.in. amfetamina i marihuana.



29-letni mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. - Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu posiadania znacznej ilości środków odurzających – informuje policjantka. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.