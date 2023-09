Młoda Lewica i Socjaldemokraci chcą odsunąć ministra Czarnka i dać podwyżki nauczycielom

2023-09-07, 19:27 Monika Kaczyńska/Redakcja

Konferencja działaczy Młodej Lewicy i Federacji Młodych Socjaldemokratów w Toruniu/fot. Monika Kaczyńska

– Chcemy skupić się na tym, żeby w końcu odsunąć ministra Czarnka od szkoły, by wyrzucić z polskiej szkoły homofobię i hejt – tak mówili podczas konferencji w Toruniu działacze Młodej Lewicy i Federacji Młodych Socjaldemokratów.

Podkreślali potrzebę reform i przedstawili postulaty dotyczące edukacji. – Po przejęciu władzy przez opozycję, po stworzeniu opozycyjnego rządu przez Lewicę, Koalicję Obywatelską i Trzecią Drogę przyjdzie czas, aby w końcu zająć się podwyżkami dla nauczycieli i nauczycielek. My, jako Lewica proponujemy, aby ta podwyżka już w pierwszym roku przejęcia rządów wyniosła 20 procent. – mówi Mateusz Orzechowski z Młodej Lewicy.



– Szkoły branżowe nie mogą być traktowane jako szkoły drugiej kategorii – mówi Ziemowit Dziopa z Federacji Młodych Socjaldemokratów. – Proponujemy odpowiednie wyposażenie sal lekcyjnych tak, aby szkoły branżowe były nowoczesne i odpowiadały nowoczesnym standardom. Proponujemy wprowadzenie obowiązkowego wynagrodzenia za praktyki dla uczniów szkół branżowych i techników, a także takie kształcenie nauczycieli, żeby ich wiedza była zgodna z tym, co mamy obecnie – mówił Ziemowit Dziobek.



Kolejny postulat to świecka szkoła – chodzi o traktowanie uczniów równo i przeniesienie lekcji religii do salek katechetycznych.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.