Porozumienie w sprawie ZIT-u podpisane w Toruniu: 109 milionów dla Metropolii Bydgoszcz

Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Zbigniew Ostrowski oraz reprezentujący związek Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT BydOF ) prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski podpisali opiewające na blisko 110 milionów euro porozumienie dotyczące inwestowania środków naszego programu regionalnego 2021-2027 przeznaczonych dla obszaru Metropolii Bydgoszcz w ramach polityki terytorialnej. - Podpisany dziś dokument - porozumienie terytorialne – jest konsekwencją, uściśleniem i uzupełnieniem porozumienia zawartego w kwietniu 2023, na mocy którego zarząd województwa powierzył ZIT BydOF praktycznie wszystkie zadania związane z zarządzaniem przyznanymi środkami. Ma zasadniczą wagę, bo umożliwia władzom ZIT zawieranie umów z beneficjentami. Cieszę się, że dziś uruchamiamy pieniądze i ruszamy z kopyta – powiedział przed dzisiejszą ceremonią marszałek Piotr Całbecki. - Samorządowcy szczególnie spoza Bydgoszczy czekali na konkursy i nabory wniosków. [Złożone już wnioski] (…) dotyczą m.in. przedszkoli, ścieżek rowerowych i wodociągów. Cieszę się, że teraz będziemy mogli podpisywać umowy, a oni będą mogli rozpocząć inwestycje. Dziękujemy za zaufanie, to duża odpowiedzialność, ale jesteśmy na nią przygotowani – podkreślił prezydent Rafał Bruski. Załącznikiem do porozumienia terytorialnego jest lista przedsięwzięć priorytetowych. Wśród priorytetów inwestycyjnych ZIT BydOF są m.in. zakup niskoemisyjnego taboru komunikacji publicznej i usprawnienie lokalnego systemu transportu publicznego, budowa ścieżek rowerowych, odnowa przestrzeni publicznej i przedsięwzięcia związane z adaptacją do zmian klimatu; środki zostaną też przeznaczone na wsparcie instytucji kultury i placówek edukacyjnych. Lista przedsięwzięć priorytetowych: TUTAJ źr. www.kujawsko-pomorskie.pl

