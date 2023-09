Niepełnosprawni będą bardziej samodzielni. W tym punkcie czeka na nich doradca [wideo, zdjęcia]

2023-09-07, 16:20 Tatiana Adonis/Redakcja

W Bydgoszczy otwarto pierwszy w Polsce zamiejscowy punkt Centrum Informacyjno-Doradczego dla Osób z Niepełnosprawnością. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą w tej placówce liczyć na kompleksowe wsparcie. Punkt mieści się w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Konopnickiej 18a na Szwederowie.

To inicjatywa Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.



– Od września 2021 roku centra te funkcjonują na terenie całej Polski przy oddziałach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – mówi Tomasz Maruszewski, zastępca prezesa zarządu PFRON. – W naszym regionie Centrum działa więc w Toruniu, a teraz uruchomiono punkt zamiejscowy w Bydgoszczy. – Osoby niepełnosprawne sygnalizowały, że chciałyby mieć bliższy dostęp do informacji.



– Właśnie jako odpowiedź na potrzeby osób z niepełnosprawnością powstał ten punkt – mówi Krzysztof Czechowski, koordynator do spraw dostępności w centrali ZUS. – Miejmy nadzieję, że będzie on bardzo pomocny i wiele osób z niego skorzysta.



– Jako osoba poruszająca się między innymi na wózku inwalidzkim sam dobrze wiem, jak ta dostępność wygląda w życiu codziennym, więc osoby niepełnosprawne na pewno przyjdą z zapytaniami o różnego rodzaju przystosowania - mówi Paweł Dzik, pracownik punktu.



Oprócz tego w bydgoskim punkcie będzie można dowiedzieć się, jakie organizacje działają na rzecz osób niepełnosprawnych i jakie programy realizują, jak starać się o orzeczenie oraz jakie ulgi i uprawnienia przysługują osobom niepełnosprawnym



Punkt Centrum Informacyjno-Doradczego dla Osób z Niepełnosprawnością w Bydgoszczy otwarty jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00. Kolejne dwie zamiejscowe jednostki zostaną wkrótce uruchomione we Włocławku i Grudziądzu.



