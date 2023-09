Najnowsze trendy w technologiach USG. 350 specjalistów zjechało do Bydgoszczy [zdjęcia]

2023-09-07, 14:01 Agata Raczek/Redakcja

XVI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w Bydgoszczy/fot. Agata Raczek

W Bydgoszczy rozpoczął się XVI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Specjaliści z całego kraju zajmą się zagadnieniami szeroko pojętej diagnostyki ultrasonograficznej narządu ruchu, ginekologii, urologii, pediatrii, endokrynologii i innych dziedzin medycyny.

- Prezentujemy najnowsze trendy w technologiach ultrasonograficznych i stąd różne firmy przedstawiające swoje najnowsze aparaty – mówi Małgorzata Serafin-Król, przewodnicząca zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. - Mamy też całą serię wykładów i warsztatów z nowymi technologiami - w tej chwili między innymi to jest elastografia i badania z kontrastami. Ultrasonografia jest obecnie stetoskopem XXI wieku. Jest już tak rozpowszechniona, że właściwie używa się ją, żeby sprawdzić pacjenta, zobaczyć co jest na pierwszy rzut oka.



- To nasza pierwsza sesja, historyczna. Jeżeli chodzi o sprzęt i o technologię, ultrasonografia jest w gabinecie fizjoterapeuty bardzo przydatna – dodaje fizjoterapeuta Dominik Buzalski. - Dzięki niej możemy spojrzeć na tkankę od wewnątrz, nie opierając się tylko na funkcji i dowiedzieć się dokładnie, na jakim etapie schorzenia jesteśmy i jak prowadzić leczenie.



W zjeździe uczestniczy około 350 specjalistów z całego kraju, wśród wykładowców są także eksperci międzynarodowi. XVI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w Bydgoszczy potrwa do soboty.