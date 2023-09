Krzysztof Brejza rezygnuje z immunitetu senatorskiego. „Będę walczył o prawdę”

2023-09-07, 12:27 Marcin Glapiak/Polska Agencja Prasowa

Senator KO Krzysztof Brejza/fot. Radek Pietruszka, PAP

- Senator Krzysztof Brejza powinien zrzec się immunitetu - mówił w czwartek rano na konferencji prasowej w Inowrocławiu Ireneusz Stachowiak, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu. Kilka godzin później później tak właśnie się stało.

- Przez wiele miesięcy i lat twierdziliśmy, że w inowrocławskim ratuszu działy się rzeczy dziwne, że byli tam ludzie, którzy twierdzili, że są bezpośrednio podlegli panu senatorowi Brejzie i że on kieruje ich działaniami – mówił Stachowiak na porannym spotkaniu z dziennikarzami. - Okazuje się, że może to być prawdą. Czekamy, aż pan senator Brejza sam zrezygnuje z immunitetu i podda się wyrokowi sądu - że będzie bronił się przed sądem, oczywiście wysłuchując argumentów prokuratury, świadków i oskarżonych w tej sprawie, mając na uwadze ich zeznania.



Kilka godzin później senator Krzysztof Brejza ogłosił w Sejmie, że zrzeka się immunitetu. - Jestem osobą uczciwą i działającą zawsze zgodnie z prawem. Nie boję się Jarosława Kaczyńskiego, ani Zbigniewa Ziobry. Będę walczył o prawdę – mówił podczas konferencji prasowej. Oświadczenie o rezygnacji z immunnitetu senatorskiego złożył na ręce marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Senator uważa, że wniosek prokuratury opiera się na pomówieniach „byłej działaczki PiS i ludzi Ziobry". Dlatego w związku z jego treścią zamierza zawiadomić prokuraturę o fakcie popełnienia przestępstwa. Zdaniem adwokatki senatora - Doroty Brejzy - osoby, które skierowały i podpisały wniosek nadużyły swoich uprawnień.



W środę Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wystąpiła do marszałka Senatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Krzysztofa Brejzę. Chodzi o ustalenia w śledztwie, dotyczącym nieprawidłowości w inowrocławskim ratuszu, wskazujące na podejrzenie popełnienia przez senatora przestępstwa przekroczenia uprawnień służbowych, w celu osiągnięcia korzyści osobistej dla niego oraz ojca senatora - prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy. Również w środę w mediach społecznościowych prezydent Ryszard Brejza napisał, iż odnosi wrażenie, że „upolityczniona rządowa prokuratura Zbigniewa Ziobry pozwoliła wykorzystać się w trwającej kampanii wyborczej”.



Senator Krzysztof Brejza kandyduje do Sejmu z trzeciego miejsca na liście KO w okręgu nr 4 (Bydgoszcz), natomiast jego ojciec - w ramach Paktu Senackiego - jest kandydatem KO do Senatu z okręgu nr. 10 (Inowrocław).