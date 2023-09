Wykoleił się i uderzył w słup na nowej trasie. Wypadek tramwaju w Toruniu

2023-09-07, 09:37 Polska Agencja Prasowa

- Sytuacja opanowana. Tramwaje linii nr 3 i 6 zaczynają kursować wg rozkładów, więc zastępcze autobusy już nie jeżdżą - podaje MZK na Facebooku/fot. MZK w Toruniu Sp. z o.o., Facebook

Tramwaj wykoleił się w czwartek rano na nowej trasie na północ Torunia. Miejski Zakład Komunikacji poinformował, że przyczyną było prawdopodobnie uszkodzenie osi tramwaju. Pojazd uderzył w słup i jest uszkodzony. Nikt nie odniósł obrażeń.

Do wykolejenia doszło w czwartek rano na ul. Legionów. Jak podał MZK, w Toruniu na trasę natychmiast ruszyły zastępcze autobusy, które kursowały od al. Solidarności do pętli Heweliusza, ale obecnie już wszystko wróciło do normy.



- Najprawdopodobniej przyczyną zdarzenia było uszkodzenie osi tramwaju. W tramwaju było niewielu pasażerów, bo był to jeden z pierwszych porannych kursów - informuje Sylwia Derengowska, rzeczniczka prasowa MZK w Toruniu. - Z torów wypadł drugi skład i pojazd uderzył w słup. Tramwaj został podniesiony i wstawiony na tory, a następnie odjechał do zajezdni, gdzie zostanie szczegółowo sprawdzony.



Do zdarzenia doszło nieopodal skrzyżowania torów tramwajowych z linią kolejową. Jak podkreśla Derengowska, było to jednak za tym skrzyżowaniem, na rozjeździe technicznym torowiska. Zostało ono stworzone w czasie powstawania linii, gdyby w późniejszym okresie powstawała w tej okolicy zajezdnia tramwajowa.