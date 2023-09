Wakacyjna pogoda, woda i nowoczesny sprzęt. Ratownicy wodni z nowym wyposażeniem [zdjęcia]

2023-09-06, 21:53 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Na plaży w Borównie WOPR-owcy odebrali nowoczesny sprzęt o wartości około miliona złotych/fot: Elżbieta Rupniewska Na plaży w Borównie WOPR-owcy odebrali nowoczesny sprzęt o wartości około miliona złotych/fot: Elżbieta Rupniewska Na plaży w Borównie WOPR-owcy odebrali nowoczesny sprzęt o wartości około miliona złotych/fot: Elżbieta Rupniewska Na plaży w Borównie WOPR-owcy odebrali nowoczesny sprzęt o wartości około miliona złotych/fot: Elżbieta Rupniewska

Skutery wodne, quady, drony z kamerami termowizyjnymi i wiele innego sprzętu do ratownictwa wodnego dostali ratownicy WOPR w regionie. Poszczególne jednostki zostały doposażone w zależności od potrzeb – mówił Roman Guździoł, prezes bydgoskiego WOPR-u.

– Cieszy nas to, że otrzymaliśmy skuter, ponieważ nie mieliśmy go. Jednak mamy rzekę Brdę, Wisłę i jeszcze dookoła kilka jeziorek. To będzie taka szybka jednostka, którą można przemieścić się bardzo szybko – dodał Roman Guździoł.



– Niektórzy chcieli, quady, inni drony i tak dalej. Poszliśmy w trochę inny temat, czyli silnik zaburtowy 30-stokonny. Do tego jeszcze sprzęt do ratownictwa lodowego, bo z tym mieliśmy trochę problem. Specjalny ponton, właśnie do tego, kombinezony suche, kaski, obuwie i odpowiedni sprzęt do tego, żebyśmy mogli udzielać pomocy nie tylko latem, ale również jesienią, wiosną czy zimą – wymieniał Wojciech Lewko, prezes Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Toruniu.



Łączna wartość sprzętu to ponad 1 milion złotych. Zakup współfinansowano ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego. Ratownikom przekazał go na plaży w Borównie marszałek województwa, Piotr Całbecki.