Uderzył w radiowóz w Jabłonowie Pomorskim i uciekł. Policja zatrzymała kierowcę

Policjanci zatrzymali kierowcę, który uciekł po kolizji z radiowozem w Jabłonowie Pomorskim/fot. OSP KSRG Jabłonowo Pomorskie, Facebook

Policja zatrzymała kierowcę, który uciekł po zderzeniu z radiowozem policyjnym w Jabłonowie Pomorskim. 26-latek ukrywał się w jednym z hosteli w Grudziądzu. Ma czynny zakaz prowadzenia pojazdów. Trwa śledztwo w tej sprawie.

W poniedziałek (4 września) około godziny 18:00 w Jabłonowie Pomorskim na skrzyżowaniu ulic Głównej z Urzędową doszło do zdarzenia drogowego z udziałem oznakowanego radiowozu, który jechał do zdarzenia drogowego w miejscowości Płowęż.



Oficer prasowy KPP w Brodnicy sierż. sztab. Paweł Dominiak poinformował, że radiowóz jechał z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi, więc był pojazdem uprzywilejowanym. W wyniku zderzenia z samochodem renault dwóch funkcjonariuszy zostało przetransportowanych do szpitali. Jeden karetką pogotowia, a drugi śmigłowcem LPR. Obrażenia funkcjonariuszy nie zagrażają ich życiu.



– Kierujący pojazdem renault oraz pasażer tego auta uciekli z miejsca zdarzenia. Pasażer został zatrzymany, a dane kierującego zostały ustalone. Jesteśmy w trakcie poszukiwań. Mężczyzna ten ukrywa się – mówił we wtorek sierż. sztab. Dominiak.



W środę poinformował, że w Grudziądzu policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zatrzymali poszukiwanego kierowcę pojazdu marki Renault.



– Mężczyzna ukrywał się w jednym z hosteli na terenie Grudziądza. Po kolizji z radiowozem, który jechał z włączonymi sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi, uciekł z miejsca zdarzenia. Wiemy także, że 26-latek (mieszkaniec powiatu wąbrzeskiego) ma czynny zakaz prowadzenia pojazdów – dodał sierż. sztab. Dominiak.



Nie jest w tym momencie znana przyczyna ucieczki kierowcy z miejsca zdarzenia. Przesłuchiwany pasażer nie chciał współpracować z organami ścigania. W poszukiwaniach kierowcy wykorzystywany był m.in. pies tropiący.



– Za nieudzielenie pomocy grozi kara do 3 lat więzienia – wskazał sierż. sztab. Dominiak. Trwa śledztwo pod nadzorem prokuratury, które ma wyjaśnić przyczyny i okoliczności wypadku.