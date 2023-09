Sprawa zabójstwa trzyletniej Mai w Szabdzie. Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko rodzicom

2023-09-06, 18:27 Michał Zaręba/Redakcja

Prokuratura Okręgowa w Toruniu skierowała akt oskarżenia przeciwko rodzicom zamordowanej Mai/Fot. www.torun.po.gov.pl

Prokuratura Okręgowa w Toruniu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko rodzicom trzyletniej Mai, której ciało odnaleźli robotnicy w domu w miejscowości Szabda pod Brodnicą. Do zbrodni doszło w czerwcu zeszłego roku.

Matka odpowie za zabójstwo oraz wspólnie z ojcem za fizyczne i psychiczne znęcanie się nad swoimi dziećmi, oraz zbezczeszczenie zwłok. Więcej o sprawie pisaliśmy tutaj.



– Matce zarzucono zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Nie były to żadne działania mechaniczne, aktywne. Przewidując możliwość popełnienia przestępstwa, godziła się na to. W toku śledztwa matka nie przyznała się do popełnienia zbrodni zabójstwa, znęcania się nad dziećmi i znieważenia zwłok. Przyznała się jedynie do występku związanego ze znęcaniem się nad zwierzętami. Ojciec nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów – powiedział prokurator Jarosław Kilkowski z Prokuratury Okręgowej w Toruniu.



Prokurator dodał również, że ciało dziewczynki znaleźli robotnicy budowlani. – W sumie była piątka dzieci. Zwłoki zostały ujawnione podczas pobytu pracowników budowlanych. Właścicielka nieruchomości, od której oskarżeni wynajmowali mieszkanie, zleciła naprawę dachu. Oni zaniepokoili się zapachem wydobywającym się z domu. Rodziców nie było w miejscu zamieszkania w chwili znalezienia zwłok dziecka.





Matce za zabójstwo grozi dożywocie, a ojcu do ośmiu lat więzienia.