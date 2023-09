Komunikacja miejska musi wjechać na zupełnie inne tory! O tym się mówi w Toruniu

2023-09-06, 13:07 Michał Zaręba/Redakcja

Jak zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej oraz jakie wyzwania czekają przewoźników? Odpowiedzi na te pytania szukano podczas posiedzenia dwóch komisji Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, które obradowały w Toruniu.

Na otwarcie nowej linii tramwajowej do Osiedla Jar - zwrócił uwagę prezes MZK, Zbigniew Wyszogrodzki.



– Jest to bardzo istotny aspekt rozwoju komunikacji zbiorowej, komunikacji publicznej w Toruniu. Przypomnę, że ta inwestycja wydłużyła długość torów tramwajowych w Toruniu o prawie 25 procent, więc już sama liczba mówi o dużym znaczeniu i dużym wpływie na organizację transportu publicznego tej inwestycji (...).



Jak zapewnia Piotr Bojar, prezes zarządu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Bydgoszczy spółka działa w kierunku unowocześniania taboru i wprowadzania ciekawych ofert dla pasażerów. – Jednym z takich elementów jest bilet miesięczny dla młodzieży, którego cena uchwałą Rady Miasta została ustalona na 10 zł miesięcznie, bądź też 100 zł rocznie.



Paweł Maliszewski, prezes zarządu MZK w Grudziądzu wskazuje, że największym wyzwaniem jest infrastruktura.



– Nadal cierpimy z powodu tego, co zdarzyło się w latach 70, czyli niefortunnej lokalizacji bazy, w niedostosowanej infrastrukturze. Musimy znaleźć sposób i pieniądze na to, żeby tę bazę dostosować do nowych wyzwań, do obsługi nowego taboru. Musimy znaleźć miejsce, gdzie będziemy sami produkowali energię elektryczną, żeby można nią było ładować autobusy i tramwaje elektryczne. Po stronie miasta też jest wyzwanie: znalezienie pieniędzy na rozbudowę infrastruktury torowej i zakup nowego taboru tramwajowego – zwłaszcza - bo na to liczę mieszkańcy.



W czwartek (7 września) ciąg dalszy posiedzenia Komisji Ekonomicznej oraz Komisji Zarządów Transportu Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.



Więcej w relacji Michała Zaręby.