Tak się prezentuje Trzecia Droga w Grudziądzu. Co proponują Beata Gurbin i Ryszard Bober?

2023-09-06, 14:00 Marcin Doliński/Redakcja

Trzecia Droga zaprezentowała w Grudziądzu swoich kandydatów do Sejmu i Senatu. Z pozycji 3 w okręgu numer 5 wystartuje Beata Gurbin, a wspólnym kandydatem Paktu Senackiego jest Ryszard Bober.

– Bardzo bliskie są mi tematy związane z równością kobiet – mówi Beata Gurbin. – Dla mnie jest dojmujące, że w XXI wieku nadal musimy o to zabiegać i walczyć. Trzecia droga powstała właśnie właśnie po to, żeby zasypywać te podziały, bo te podziały są niebezpieczne dla nas, jako Polski. Doszliśmy już do takiej eskalacji emocji, że brat nie rozmawia z bratem, że rodziny nie siadają do wspólnych stołów, a sąsiad nie odzywa się do sąsiada.



– Warto głosować na Trzecią Drogę, warto głosować na kandydata Trzeciej Drogi do Senatu, Ryszarda Bobera. Senat bieżącej kadencji tak naprawdę dał nadzieję Polkom i Polakom, że może być inaczej, że może być normalnie, że prawo trzeba, i należy realizować w taki sposób, aby rzeczywiście uszanowana była Konstytucja – mówił Ryszard Bober.



Przypomnijmy, że rejestracja kandydatów kończy się 6 września o godzinie 16:00.