Toruńska „Kuźnia Liderów Regionu” wypuściła w świat dwudziestu młodych ludzi!

- To, co proponujemy, może korzystnie zmienić rynek spożywczy i jego ceny — zwracał uwagę gość Rozmowy dnia Polskiego Radia PiK Mikołaj Bogdanowicz… Czytaj dalej »

– Swoja ofertę kierujemy do młodych ludzi, którzy chcą pracować w przyszłości dla naszego regionu, chcą się rozwijać w organizacjach społecznych, pracować w szeroko pojętym w sektorze publicznym, i którym służba drugiemu człowiekowi jest bliska – mówi Jan Wółkowski, Laboratorium św. Jana Pawła II. – Projekt był bardzo sympatyczny. Najbardziej sprawdziliśmy się w działalności zespołowej (...). Poza tym miałam możliwość poznania dzieci ze środowiska, z którym nigdy nie miałam wcześniej kontaktu. Mogłam poznać ich perspektywę, porozmawiać z nimi bardzo szczerze – mówi jedna z uczestniczek programu. Projekt „Kuźnia Liderów Regionu” jest realizowany przez Wydział Teologiczny UMK w Toruniu we współpracy z Urzędem Marszałkowskim od 2021 roku. Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.

