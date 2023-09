Autobusy szkolne muszą być bezpieczne! Mobilne stacje kontroli już je sprawdzają [zdjęcia]

2023-09-06, 11:05 Redakcja

Inspekcja Transportu Drogowego rozpoczęła na Kujawach i Pomorzu akcję GIMBUS/fot. nadesłane

Inspekcja Transportu Drogowego rozpoczęła na Kujawach i Pomorzu akcję GIMBUS. W tym roku wracają zasady sprzed pandemii. Oznacza to, że pojazdy zatrzymywane na trasie są kierowane na stacje diagnostyczne. W środę inspektorzy dyżurują w Szubinie w powiecie nakielskim. Mają mobilną stację kontroli pojazdów.

„Dzień dobry, panie kierowco. Zapraszam na urządzenie rolkowe. Pierwszą osią wyjdziemy na rolki i sprawdzimy układ hamulcowy, następnie wjedziemy na tak zwane szarpaki i sprawdzimy układ kierowniczy. I pół metra do przodu, na płyty: wyszarpiemy pojazd” – takie polecenia słyszeli kierowcy autobusów szkolnych, na których na jednej z dróg Szubina czekali inspektorzy. A wszystko po to, by dzieci dojeżdżające do szkoły mogły tam dotrzeć bezpiecznie.



Osoby zainteresowane zgłoszeniem autobusów do kontroli proszone są o kierowanie wniosków do WITD w Bydgoszczy pod numer telefonu 52 323 83 49 lub email gimbus@witd.bydgoszcz.pl. Działania prowadzone będą do końca września.