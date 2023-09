Nielegalne papierosy w pawilonie w odzieżą. Akcja toruńskiej KAS na targu w Płocku [zdjęcia]

2023-09-06, 12:30 Redakcja

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Torunia przejęli ponad 21 tysięcy sztuk papierosów bez akcyzy. Były ukryte na bazarze miejskim w Płocku, w pawilonie z odzieżą/fot. kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Torunia przejęli ponad 21 tysięcy sztuk papierosów bez akcyzy. Były ukryte na bazarze miejskim w Płocku, w pawilonie z odzieżą.

Funkcjonariusze z Krajowej Administracji Skarbowej mieli podejrzenia, że na płockim targowisku może działać magazyn oferujący nielegalne papierosy, więc przeszukali pawilony w pasażu handlowym. Mundurowi wkroczyli tam w późnych godzinach wieczornych, w momencie kiedy jedno z pomieszczeń było otwierane.



W pawilonie, w którym na co dzień sprzedawana była odzież, funkcjonariusze znaleźli plecak wypełniony paczkami nielegalnych papierosów. W wyniku przeszukanie całego wnętrza oraz pawilonu sąsiadującego, mundurowi znaleźli, ukryte w torbach, plecakach i szafkach, łącznie 1063 paczek papierosów różnych marek bez znaków akcyzy.



Gdyby nielegalny towar udało się wprowadzić do obrotu, Skarb Państwa z tytułu niezapłaconych podatków poniósłby straty przekraczające 25 tys. zł.



Zatrzymanemu na miejscu, 60-letniemu obywatelowi Armenii, grozi wysoka grzywna albo kara pozbawienia wolności do lat trzech.



Zabezpieczony nielegalny towar trafił do magazynu depozytowego. Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzą śledczy z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu.