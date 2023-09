O rozbudowę dróg i poprawę jakości życia na osiedlach będzie zabiegać Ireneusz Stachowiak

2023-09-05, 20:09 Marcin Glapiak/Redakcja

Ireneusz Stachowiak ogłosił start w wyborach do sejmu. Inowrocławianin z hasłem „Ostatni na liście” reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość/fot. Marcin Glapiak

Ireneusz Stachowiak ogłosił start w wyborach do sejmu. Inowrocławianin z hasłem „Ostatni na liście” reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość. Podczas konferencji prasowej zapewnił, że jako poseł będzie dbał o potrzeby lokalnej społeczności.

– Mamy piękne, duże osiedla w Inowrocławiu, ale także w wielu innych ośrodkach – mówi Ireneusz Stachowiak. – Potrzebujemy miejsc parkingowych, potrzebujemy termomodernizacji budynków, potrzebujemy w końcu wind dla ludzi starszych. Miałem okazję ostatnio rozmawiać na ten temat z kilkoma ludźmi starszymi. Sam wychowałem się na takim osiedlu. Nasi rodzice na tym osiedlu mieszkali, dzisiaj są to już ludzie starsi, którzy potrzebują dostępu do wind, którzy muszą często wchodzić na 4 piętro. Chcemy to zmienić, chcemy dofinansować właśnie takie zadania: żeby nasze osiedla piękniały, żeby pojawiały się nowe parkingi, żeby było na tych osiedlach dużo zieleni i przemyślanych inwestycji.



Ireneusz Stachowiak zapowiedział też, że jako poseł będzie walczył o rozbudowę dróg krajowych nr 15 i 25, co pozwoli uniknąć wykluczenia komunikacyjnego w naszym regionie.