Europejskie Dni Dziedzictwa w regionie. Kujawsko-pomorskie ma się czym pochwalić

2023-09-05, 19:29 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Zamarte: organy w karmelitańskim kościele nazywane są kujawsko-pomorskim cudem/fot. https://zamarte.karmelicibosi.pl/remont-organow/

40 wydarzeń w 20. miastach i miejscowościach wypełni tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa w naszym regionie. „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń" – to hasło przewodnie wszystkich wydarzeń, które odbędą się w 2. i 3. weekend września. Motyw przewodni: niematerialne dziedzictwo.

Takim są np. przywołówki w Szymborzu, które znalazły się na liczącej 83 pozycje Krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego.



– Lista jest bardzo bogata i dotyczy praktycznie wszystkich województw – mówi Anna Baran z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. – Liczy 83 wpisy, a wśród nich znalazły się: chodzenie z kozą na Kujawach z naszego województwa, przywołówki dyngusowe z Szymborza – w Szymborzu – tak się dokładnie ten wpis nazywa. Poza tym mamy, na przykład tkanie rękawic furmańskich, oprócz tego tańce narodowe, między innymi polonez, także esperanto, jako język będący nośnikiem niematerialnego dziedzictwa kulturowego.



Jak podkreśla Adam Szefer z Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, ukazanie dziedzictwa niematerialnego w dzisiejszych czasach jest dosyć karkołomne.



– Tak naprawdę wszystko, co człowiek stworzył mentalnie, ma już jakieś odbicie w kulturze materialnej. Bajki zostały spisane, opowieści zostały spisane. Jeżeli mamy rzemieślników, to powstały podręczniki do nauki i wykonywania rzemiosła, natomiast wchodząc do zabytku, patrząc na jego renowację, możemy ten trend odwrócić. Zobaczmy, jak powstały dane obiekty, kiedy jeszcze nie było zmaterializowanych podręczników, czy opowieści.



– W tym roku mamy dla państwa dwa wydarzenia. 9 września zapraszamy na wydarzenie „Kierunek Kujawsko-Pomorskie – na tropie zabytków". Zaprezentujemy nasz nowy przewodnik z serii „Kierunek Kujawsko-Pomorskie – Szlakiem ratuszy i urzędów. Siedziby władz miejskich". Będziemy też rozstrzygać konkurs fotograficzny, pt. „Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle”. W niedzielę, 10 września zapraszamy do Zamartego. W tamtejszym klasztorze odbędzie się nasze wydarzenie związane z renowacją organów z końca XVII wieku (...) – zaprasza Adam Szefer.



Oryginalne wydarzenie przygotowało Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim, o czym mówi Łukasz Wojtecki:



– W tym roku obchodzimy w Solcu Kujawskim stulecie powstania pierwszego boiska piłkarskiego. Z tej okazji do Solca przyjedzie reprezentacja retro ligi. Na boisku bocznym OSiR-u zostanie rozegrany mecz pomiędzy soleckimi piłkarzami i reprezentacją retro ligi. Mecz zostanie rozegrany według starych, przedwojennych zasad. Piłkarze wystąpią w przedwojennych strojach, zagrają także starą piłką.



Więcej o organach: TUTAJ



Szczegóły EDD: TUTAJ



Więcej w relacji Elżbiety Rupniewskiej.