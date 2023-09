Kandydaci Paktu Senackiego: Startujemy, by rozwiązywać problemy małych ojczyzn

2023-09-05, 14:47 Maciej Wilkowski/Redakcja

Od lewej: Ryszard Bober, Andrzej Kobiak, Ryszard Brejza i Krzysztof Kukucki/fot. Maciej Wilkowski Od lewej: Ryszard Bober, Andrzej Kobiak, Ryszard Brejza i Krzysztof Kukucki/fot. Maciej Wilkowski

Czterech z pięciu kandydatów Paktu Senackiego z województwa kujawsko-pomorskiego zaprezentowało się na konferencji prasowej w Bydgoszczy.

- Wybory, w których uczestniczymy są super ważne, najważniejsze od 1990 roku. Pod względem wagi są tak samo istotne, jak te z 1990 roku – podkreśla Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia.

- Idę do Senatu po to, żeby o problemach samorządowców, problemach naszych małych ojczyzn mówić, je rozwiązywać i o nie dbać - mówi Krzysztof Kukucki, pierwszy zastępca prezydenta Włocławka.

- Obszarów, które musimy poprawić jest jeszcze bardzo dużo. Jednym z nich jest cały system opieki zdrowotnej. Polacy nie mogą czekać w kolejkach do lekarza przez wiele miesięcy - mówi senator Ryszard Bober.

- Idąc do urn wyborczych pomyślmy o tym, czy głosujemy na przyszłą Polskę, czy na ten zaścianek, który w pewnym momencie stał się w wielu miejscach dominującą tendencją w Polsce – mówi senator Andrzej Kobiak.



Na spotkaniu przy fontannie Potop zabrakło Tomasza Lenza, który w wyborach do Senatu startuje w okręgu toruńskim. Pakt Senacki, polegający na wystawieniu w każdym z okręgów jednego wspólnego kandydata, stworzyły: Koalicja Obywatelska, PSL, Polska 2050 Szymona Hołowni, Nowa Lewica oraz Ruch Samorządowy „Tak! Dla Polski".



KANDYDACI PAKTU SENACKIEGO W NASZYM REGIONIE

- Senator RP Andrzej Kobiak (okręg wyborczy nr 9),

- Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza (okręg wyborczy nr 10)

- Poseł na Sejm Tomasz Lenz (okręg wyborczy nr 11),

- Senator RP Ryszard Bober (okręg wyborczy nr 12),

- Wiceprezydent Włocławka Krzysztof Kukucki (okręg wyborczy nr 13)