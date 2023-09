Kandydaci Koalicji Obywatelskiej: Chcemy walczyć z ideologizacją polskiej szkoły

2023-09-04, 21:00 Michał Zaręba/Redakcja

Barbara Zalewska i Arkadiusz Myrcha/fot. Michał Zaręba

- Oczekujemy edukacji na miarę XXI wieku, a nie cofania się do średniowiecza - powiedzieli na konferencji prasowej w Toruniu poseł Arkadiusz Myrcha i Barbara Zalewska - nauczycielka, radna gminy Łubianka.

- Potrzebujemy odchudzenia podstawy programowej, która jest tak z roku na rok powiększana, że trudno się odnaleźć i przygotować do najważniejszych egzaminów, takich jak egzamin ósmoklasisty, matura, czy egzaminy zawodowe – mówiła Barbara Zalewska. - Żądamy i oczekujemy kształcenia kompetencji kluczowych, a nie wykuwania na pamięć treści, które tak naprawdę do niczego w życiu uczniom się nie przydadzą.



- To, przed czym dzisiaj chcemy przestrzec i z czym chcemy przede wszystkim walczyć, to ideologizacja polskiej szkoły. To, co zafundował minister Czarnek z podręcznikiem HiT, który stał się symbolem wejścia polityki do polskiej szkoły, jest największą krzywdą, jaką można wyrządzić dziecku – dodał poseł Myrcha.



Konferencja odbyła się przed Szkołą Podstawową nr 1 na toruńskiej Starówce. Barbara Zalewska jest siódemką na liście Koalicji Obywatelskiej w okręgu toruńsko-włocławskim, a poseł Arkadiusz Myrcha listę otwiera.