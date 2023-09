Zawalił się sufit w sali gimnastycznej liceum we Włocławku. Kilka lat po remoncie

2023-09-04, 17:07 Marek Ledwosiński/Redakcja

Jeśli pogoda się zepsuje, zajęcia wychowania fizycznego w Liceum im. Marii Konopnickiej we Włocławku będą przeniesione do szkolnej auli/fot. III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku, Facebook

Niefortunny koniec wakacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej we Włocławku. Zawaliła się część sufitu w sali gimnastycznej.

Sprawa dziwi, bo cała szkoła była kilka lat temu gruntownie remontowana. Naprawa sufitu trwa, zaś dyrektorka włocławskiego liceum Aneta Jaworska liczy na to, że nie będzie deszczu. - Przy naprawie pracuje firma, która wykonywała prace remontowe w 2015 roku – opowiada. - Na razie nie oszacowano jeszcze czasu, jaki zajmie ten remont. Jak na razie sala gimnastyczna została wyłączona, a ponieważ dysponujemy wieloma boiskami zewnętrznymi, zajęcia wychowania fizycznego będą się odbywały na zewnątrz, dopóki ta sprzyjająca nam na razie aura na to pozwoli.



