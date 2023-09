Listy Nowej Lewicy zarejestrowane. „Jesteśmy gotowi do przejęcia władzy”

2023-09-04, 16:18 Tatiana Adonis, Monika Kaczyńska/Redakcja

Liderzy Lewicy złożyli zebrane podpisy w bydgoskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego/fot: Tatiana Adonis Konferencja Nowej Lewicy w Toruniu/fot. Monika Kaczyńska

Nowa Lewica zarejestrowała w poniedziałek swoje listy kandydatów do parlamentu w okręgu bydgoskim i toruńskim.

- Zebraliśmy prawie 11 tys. podpisów — mówili tuż przed wejściem do delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy działacze ugrupowania. I deklarowali, że Lewica jest gotowa do wyborów. – Akcja i zbierania podpisów poszła bardzo sprawnie. Społeczeństwo bardzo chętnie podpisywało listy pokazując, że Lewica jest ważnym elementem na scenie politycznej. Chcemy, żeby tak było również 15 października – powiedział szef sztabu, Piotr Hemmerling.



– Lewica jest gotowa do tych wyborów. Jesteśmy gotowi, nie tylko wyborczo, ale także do tego, żeby przejąć władzę w Polsce i wziąć odpowiedzialność za nasz kraj. Jesteśmy ugrupowaniem, które jest stabilne i przewidywalne. My wiemy, do jakiego portu chcemy zawitać i tym portem będzie Polska wolna, otwarta i tolerancyjna – dodał jeden z liderów Lewicy, Robert Biedroń.



– Chciałem podziękować mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego w okręgu numer cztery. Od Tucholi, po Żnin. Od Inowrocławia po Bydgoszczy, od Świecia po Mogilno i Nakło. Wszędzie, gdzie jeden podpis został złożony, tam na chwilę zabiło serce Lewicy. Suma tych wszystkich podpisów, te 11 tysięcy, to jest naprawdę bardzo dużo serc, które podpisało się pod programem Lewicy – dziękował lider bydgoskiej listy Lewicy, Krzysztof Gawkowski.



Lista kandydatów Nowej Lewicy zarejestrowana została także w Toruniu. - W okręgu numer 5 wystawiliśmy w wyborach do parlamentu pełną listę - 26 osób - po 50 proc. kobiet i mężczyzn - poinformował podczas konferencji w Toruniu Jacek Warczygłowa, współprzewodniczący kujawsko-pomorskiej Nowej Lewicy. Nowa Lewica idzie do wyborów pod hasłem „Serce mam po lewej stronie".