Zagapił się na radiowóz i uderzył w krawężnik. Kierowca miał 1,3 promila

2023-09-04, 14:37 Redakcja

Do niecodziennego zdarzenia doszło w piątkowy wieczór w Laskowicach/fot: KPP w Świeciu

Policjanci z komendy w Świeciu zatrzymali pijanego kierowcę. Zwrócili uwagę na mężczyznę, kiedy ten zapatrzył się na radiowóz i najechał na krawężnik, uszkadzając koło. 60-latek miał 1,3 promila alkoholu w organizmie i sądowy zakaz kierowania pojazdem. Za popełnione przestępstwa odpowie teraz przed sądem.

W piątek (1 września) przed 21:00 policjanci ze Świecia, obserwując ruch pojazdów w Laskowicach (pow. świecki) na ulicy Parkowej, zauważyli volkswagena golfa. Kierowca auta tak się zapatrzył na stojący radiowóz, że uderzył w krawężnik i uszkodził oponę. Mundurowi postanowili zatrzymać samochód do kontroli.



Mundurowi, za pomocą baz danych, sprawdzili dane kierowcy. Jak się okazało, mężczyzna nie powinien kierować autem, posiadał sądowy zakaz kierowania pojazdami. Ponadto, badanie stanu trzeźwości 60-letniego mieszkańca gminy Jeżewo wykazało, że miał 1,3 promila alkoholu w organizmie.



W miniony weekend policjanci pełniący służbę na terenie powiatu świeckiego udaremnili jazdę pięciu nietrzeźwym kierowcom. Zatrzymani mieli od 1,3 do blisko 2,8 promili alkoholu w organizmie. Teraz za czyn, którego się dopuścili, odpowiedzą przed sądem. Kodeks karny za to przestępstwo przewiduje karę do dwóch lat pozbawienia wolności oraz zakaz kierowania pojazdami.