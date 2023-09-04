Фестиваль посмішки, благодійний пікнік, перевірки розміток біля шкіл

2023-09-04, 12:42 Pavlo Podkopaiev/Redakcja

У неділю на Млинському острові в Бидгощі відбувся благодійний пікнік для дітей з онкологічними захворюваннями/fot. Tatiana Adonis

У суботу в Бидгощі відбувся Фестиваль посмішки, в неділю на Млинському острові пройшов пікнік, поліція проводить контроль розмітки біля навчальних закладів.

У суботу діти з закладів опіки та освіти з Бидгощі, Шубіна та кількох інших міст розважалися на Фестивалі посмішки. Серед розваг були: перетягування канату, катання на мотоциклах та огляд пожежних автомобілів. Ми хочемо, щоб ці діти відчували, що вони важливі - сказали організатори.



У неділю на Млинському острові в Бидгощі відбувся благодійний пікнік для дітей з онкологічними захворюваннями. Для найменших підготували чимало розваг. Також були концерти та аукціони, а волонтери збирали пожертви в скрині. Зібрані кошти витратять на новорічні пакунки для маленьких пацієнтів.



Сьогодні початок навчального року. Перед закінченням канікул поліція перевірила розмітку на території 700 шкіл і дитсадків Куявсько-Поморського воєводства. У 50 випадках вони зобов’язали відповідальні органи усунути браки.