Mrocza ma nowego burmistrza. Jarosław Okonek wygrał wybory w pierwszej turze

2023-09-04, 11:41 Redakcja

Jarosław Okonek wygrał wybory na burmistrza Mroczy w pierwszej turze i będzie rządzić miastem do końca kwietnia/fot: Facebook/Jarek Okonek

Jarosław Okonek będzie nowym burmistrzem Mroczy do końca aktualnej kadencji, czyli do 30 kwietnia 2024 roku. Wygrał niedzielne przedterminowe wybory ogłoszone po tym, jak poprzedni burmistrz Leszek K. został skazany prawomocnym wyrokiem za przekroczenie uprawnień.

Nowy włodarz był do tej pory wiceprzewodniczącym Rady Miasta. Zagłosowało na niego wczoraj prawie 61% głosujących, co oznacza, że wygrał w pierwszej turze. Frekwencja wyniosła 41,65 procent.



– Naprawdę, nie wierzyłem w to, że już w I turze głosowania będzie nas tylu, którzy uwierzą, że „Razem zbudujemy nasz przyszłość”. To ogromny mandat zaufania. Zaufanie, którym mnie Państwo obdarzyliście, jeszcze bardziej zobowiązuje mnie do ciężkiej i sumiennej pracy na rzecz Naszego Miasta i Naszej Gminy, a wszystkie krytyczne głosy, jakie się pojawiają w różnych miejscach, jeszcze bardziej mnie do tego zmobilizują – napisał w mediach społecznościowych Jarosław Okonek.



– Jestem otwarty na współpracę, dlatego zapraszam wszystkich do wspólnego działania dla dobra naszej „Małej Ojczyzny”. Drzwi gabinetu burmistrza zawsze będą otwarte. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję za zaufanie i poparcie. Pamiętajcie: Razem zbudujemy naszą przyszłość! – dodał nowy burmistrz Mroczy.