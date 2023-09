PiS przedstawił kandydatów do Sejmu. Jest kilka zaskoczeń. Wojewoda startuje do Senatu

2023-09-02, 11:40 Monika Siwak/Redakcja

Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło listę wyborczą w okręgu bydgoskim/fot: Monika Siwak Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło listę wyborczą w okręgu bydgoskim/fot: Monika Siwak

Szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szrot będzie startował z pierwszego miejsca listy kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu w okręgu bydgoskim. Lider zaprezentowanej listy mówił, że do startu w Bydgoszczy przekonały go władze partii.

Prezydent Andrzej Duda ucieszył się, że Paweł Szrot będzie startował z tego regionu. Kandydat na posła podkreśla, że to „Polska w pigułce” łącząca historię z nowoczesnością



– Na razie trzeba wygrać wybory i przedstawić mieszkańcom regionu propozycje. To jest region specyficzny: jednocześnie bardzo rozwinięty rolniczo, ale tutaj jest od wielu dziesięcioleci lub nawet stuleci bardzo rozwinięty przemysł. Niektóre firmy, jak bydgoska PESA radzą sobie świetnie, innym należy się wsparcie. W niektórych powiatach regionu bezrobocie ciągle przekracza 10 procent. Choć rząd Zjednoczonej Prawicy znacznie obniżył bezrobocie w całym województwie, prawie trzykrotnie. Wiele pracy przed nami. Trzeba wspierać miejscowych przedsiębiorców i rolników w taki sposób, żeby mogli sprzedawać swoje produkty za godną cenę. Takie plany działań przedstawię mieszkańcom regionu – podkreślał Paweł Szrot.



Największym zaskoczeniem listy okazał się brak na niej prezesa okręgu bydgoskiego partii posła Tomasza Latosa.



– Zaszły takie okoliczności, że prezes Tomasz Latos i komitet polityczny uznały, że lepiej będzie, jeżeli pan prezes Latos nie będzie startował w tych wyborach. Jednak jest z nami, kibicuje naszej liście i z całą pewnością będą go państwo widzieć w trakcie tej kampanii wyborczej – tak decyzję komitetu argumentował europoseł Kosma Złotowski.



Do Senatu z list PiS będą kandydować wojewoda Mikołaj Bogdanowicz i jego zastępca Radosław Kempiński.



Na liście kandydatów na posłów są m.in. Łukasz Schreiber, Bartosz Kownacki, Piotr Król, Grażyna Szabelska, Jarosław Wenderlich, Ewa Kozanecka i Ireneusz Stachowiak.