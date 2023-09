Kolejny krok na zawodowej ścieżce. 152 bydgoskich nauczycieli zyskało tytuł: „mianowany"

2023-09-01, 16:57 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

152 nauczycieli bydgoskich placówek oświatowych 1 września odebrało akty nadania na stopień nauczyciela mianowanego/fot. Robert Sawicki/bydgoszcz.pl

To nagroda za wysiłek i zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą. 152 nauczycieli bydgoskich placówek oświatowych 1 września odebrało akty nadania na stopień nauczyciela mianowanego. To drugi z trzech stopni nauczycielskich - po nauczycielu początkującym. Kolejnym stopniem awansu jest nauczyciel dyplomowany.

– Trzeba się postarać, i to całkiem sporo – mówi Magdalena Buszman, dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy. – Proszę pamiętać, że to jest okres, który trwa ponad dwa lata (...). Nauczyciel musi zrealizować określone w rozporządzeniu wymagania stawiane przed osobą ubiegającą się o stopień nauczyciela mianowanego. Musi zrealizować przyjęty przez siebie plan. Ma do tego celu powołanego dawniej opiekuna stażu, teraz mentora. Potem musi to wszystko być ocenione przez dyrektora szkoły, więc jest to naprawdę proces długotrwały i wymagający wielkiego zaangażowania ze strony nauczyciela.



– Dla mnie awans jest przede wszystkim uzyskaniem satysfakcji zawodowej z dotychczas wykonywanej pracy, zapewnienie stabilnego zatrudnienia oraz możliwość dalszego rozwoju, czyli awans na nauczyciela dyplomowanego – mówiła jedna z nauczycielek.



Awanse wręczyli prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i jego zastępczyni Iwona Waszkiewicz, która odebrała też ślubowanie od awansowanych nauczycieli. Uroczystość odbyła się w Pałacu Młodzieży.





