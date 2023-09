Premier Morawiecki w Kruszwicy: Pracujemy nad wykorzystaniem potencjału Kujaw i Pomorza

2023-09-01, 14:32 Marcin Glapiak/PAP/Redakcja

Premier Mateusz Morawiecki w piątek (1 września) przybył z wizytą do Kruszwicy, gdzie na przykładzie przeprowadzanej właśnie w tym mieście rozbudowy drogi krajowej nr 62 przypomniał, że rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje model rozwoju polegający na wykorzystywaniu potencjału także mniejszych miast i gmin.

– Model, który włącza wspaniałe miasta, takie jak Kruszwica, gdzie razem z panem wojewodą, razem z panem ministrem Łukaszem Schreiberem, razem z panem ministrem Krzysztofem Szczuckim pracujemy nad całym układem komunikacyjnym województwa, nad wykorzystaniem potencjału tego pięknego województwa, zarówno w części toruńskiej, można powiedzieć, jak i w części bydgoskiej – mówi premier Mateusz Morawiecki.



Dodał, że drugi model rozwoju Polski, to taki, przy którym ludzie z mniejszych miast wyjeżdżali, a takie ośrodki pustoszały.



– W czasach Platformy Obywatelskiej szerokim łukiem następowała wyprzedaż majątku narodowego, w szczególności z takich miast. (...) Gdzie mieli ci ludzie pracować, gdzie mieli obywatele mniejszych gmin, mniejszych miast pracować? – podkreślił szef rządu.



– Robimy wszystko, aby przyciągać tutaj nowe inwestycje. Co jest do tego potrzebne: właśnie to, żeby uwierzyć, że miasta takie jak Kruszwica, jak Inowrocław, jak Strzelno mają też wielki potencjał, miasta takie jak Grudziądz, jak Toruń również mają swój wspaniały potencjał i będziemy na to pracować – zapewnia premier Morawiecki.



W konferencji wziął udział także minister Łukasz Schreiber i minister Krzysztof Szczucki, którzy przypomnieli, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości na terenie województwa przeprowadzono ponad cztery tysiące inwestycji. Na koniec wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, przekazał informację, że remontowany most w Kruszwicy ma być otwarty dla ruchu w poniedziałek 4 września o godzinie 12.00