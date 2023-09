Śmiertelny wypadek w okolicach bydgoskiego Exploseum. 18-latka spadła z kilkunastu metrów

Przyczyny śmiertelnego wypadku będzie wyjaśniać policja pod nadzorem prokuratora/fot. ilustracyjna, Pixabay

18-letnia dziewczyna zginęła po upadku z kilkunastu metrów w opuszczonym poniemieckim budynku obok Exploseum — powiedziała rzecznik prasowa KMP w Bydgoszczy kom. Lidia Kowalska. Dziewczyna była w tym miejscu z pięciorgiem znajomych. Spadła podczas przechodzenia po elementach konstrukcji.

Sprawę wypadku bada policja pod nadzorem prokuratury. Wiadomo, że 18-latka razem z pięciorgiem znajomych udała się w czwartkowy wieczór do lasu, w którym stoją poniemieckie, opuszczone budynki. To teren obok Exploseum, filii Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, teren po Zakładach Chemicznych Zachem.



Młodzi ludzie eksplorowali zakamarki opuszczonych budynków.



– Podczas przechodzenia po konstrukcji 18-latka spadła z około 12 metrów. Służby o zawiadomili jej znajomi. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. Wszystko wskazuje na to, że był to nieszczęśliwy wypadek – powiedziała kom. Kowalska.



Trwa wyjaśnianie wszystkich okoliczności zdarzenia oraz tego, dlaczego młodzi ludzie znaleźli się w tym miejscu. Wiele opuszczonych budynków, które się tam znajduje, jest w bardzo złym stanie technicznym.