2023-09-01, 13:15 Pavlo Podkopaiev/Redakcja

З 1 вересня PKP Intercity вводить знижки на місячні проїзні квитки в Куявсько-Поморському воєводстві/Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Вшанування пам'яті загиблих у Другій Світовій, MOPS запрошує на розмову про прийомні сім'ї, нові знижки від PKP Intercity.

У Куявсько-Поморському воєводстві відзначають 84-ту річницю початку Другої світової війни. У Бидгощі вшанування організували на площі Старий Ринок. Також відбулося покладання квітів на цвинтарі Героїв Бидгощі. Ще вночі скаути 5-ї Бидгоської групи „Незламні” ім. Данути Седзиківни „Інкі” прикрасили багато пам’ятних місць Бидгощі.



У четвер вулицями Бидгощі пройшла хода, на підтримку прийомних сімей, під гаслом „У нас є вакансії для мами і тата!”, організована міським центром соцзахисту. Прийомні батьки, їхні вихованці та соцпрацівники зустрілися на Площі Прав Жінок, звідки вирушили на Млиновий острів. Там на найменших чекали ігри та розваги, а на дорослих – консультаційно-інформаційний пункт. Співробітники MOPS запрошують на розмову без зобов'язань – ви дізнаєтесь, як стати прийомними батьками та що ця роль передбачає. Нині в очікуванні на прийомні сім’ї перебуває 50 дітей.



З 1 вересня PKP Intercity вводить знижки на місячні проїзні квитки в Куявсько-Поморському воєводстві. Знижка охопить загалом 132 розділи, де ціни впадуть до 123 злотих. - повідомляє Цезарій Новак, речник PKP Intercity. Найбільша знижка досягне майже 55 відсотків.