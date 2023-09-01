День пам'яті Другої Світової, MOPS запрошує на розмову, знижки від PKP

2023-09-01, 13:15  Pavlo Podkopaiev/Redakcja
З 1 вересня PKP Intercity вводить знижки на місячні проїзні квитки в Куявсько-Поморському воєводстві/Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

З 1 вересня PKP Intercity вводить знижки на місячні проїзні квитки в Куявсько-Поморському воєводстві/Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Вшанування пам'яті загиблих у Другій Світовій, MOPS запрошує на розмову про прийомні сім'ї, нові знижки від PKP Intercity.

У Куявсько-Поморському воєводстві відзначають 84-ту річницю початку Другої світової війни. У Бидгощі вшанування організували на площі Старий Ринок. Також відбулося покладання квітів на цвинтарі Героїв Бидгощі. Ще вночі скаути 5-ї Бидгоської групи „Незламні” ім. Данути Седзиківни „Інкі” прикрасили багато пам’ятних місць Бидгощі.

У четвер вулицями Бидгощі пройшла хода, на підтримку прийомних сімей, під гаслом „У нас є вакансії для мами і тата!”, організована міським центром соцзахисту. Прийомні батьки, їхні вихованці та соцпрацівники зустрілися на Площі Прав Жінок, звідки вирушили на Млиновий острів. Там на найменших чекали ігри та розваги, а на дорослих – консультаційно-інформаційний пункт. Співробітники MOPS запрошують на розмову без зобов'язань – ви дізнаєтесь, як стати прийомними батьками та що ця роль передбачає. Нині в очікуванні на прийомні сім’ї перебуває 50 дітей.

З 1 вересня PKP Intercity вводить знижки на місячні проїзні квитки в Куявсько-Поморському воєводстві. Знижка охопить загалом 132 розділи, де ціни впадуть до 123 злотих. - повідомляє Цезарій Новак, речник PKP Intercity. Найбільша знижка досягне майже 55 відсотків.

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