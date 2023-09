„Dzieci potrzebują rodzinnych warunków”. W Łasinie oddano nowoczesny dom dziecka [zdjęcia]

Od ucha do ucha do 15:00

– Jest bardzo dobrze, fajne są pokoje i kuchnia – podzieliła się swoimi wrażeniami Liwia. – Ogólnie to zdziwiłem się, bo jest bardzo ładnie w środku. Tu jest moja szkoła, naprzeciwko jest szkoła podstawowa – dodał Michał. – Nowoczesny, duży, przestronnym jasny i ciepły budynek, w którym może być piękny dom. Teraz wszystko w rękach dzieci, w ich emocjach, uczuciach i oczywiście wychowawców – opisał Adam Olejnik, starosta grudziądzki. – Te dzieci naprawdę potrzebują rodzinnych warunków i takie domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze 14-osobowe dają gwarancję, że te dzieci rzeczywiście czują się, jak w domu. Dla mnie, jako przedstawiciele samorządu, to wielka radość, bo w lutym ubiegłego roku byłem tu w tym miejscu, kiedy wbijaliśmy pierwszą łopatę. Dzisiaj stoimy przed nowoczesnym budynkiem – powiedział Zbigniew Sosnowski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. W domu zamieszka 14 podopiecznych.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.