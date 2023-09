Nowe rondo we Włocławku oddane do użytku. Kolejne już w przygotowaniu

2023-09-01, 12:21 Agnieszka Marszał/Redakcja

Włocławek - zdjęcie z drona./fot. Wikipedia

Na drogowej mapie Włocławka pojawiło się nowe rondo. Powstało na ul. Kaliskiej w ramach budowy trasy średnicowej.

Mamy dobrą informację dla kierowców: zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od godz. 13:00 ul. Kaliska będzie przejezdna. W sobotę rano na swoje stałe trasy wrócą autobusy 12 linii komunikacji miejskiej.



– Oddajemy do użytku nowe rondo na ulicy Kaliskiej, jest ono zbudowane w ramach budowy drogi średnicowej i będzie wprowadzać ją w ulicę Kaliską. Objazd, który jest wymuszony budową ronda na drugim końcu tej drogi, czyli na ulicy Kruszyńskiej zostaje przeniesiony z ulicy Wiejskiej na ulicy Kaliską. Utrudnienia dla mieszkańców, szczególnie osiedla Południe, będą nieco mniejsze. Na ulicy Kruszyńskiej powstanie rondo turbinowe, to jest na wylocie al. Królowej Jadwigi i w miejscu włączenia drogi średnicowej – mówił Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta miasta ds. inwestycji.



Trasa średnicowa ma być gotowa do końca tego roku. Połączy al. Królowej Jadwigi i ul. Kruszyńską z Kaliską. To inwestycja za blisko 20 milionów złotych, z czego 5 milionów to dofinansowanie z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.