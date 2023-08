Prezydent Ryszard Brejza: Będę kandydował do Senatu, by Inowrocław mógł się rozwijać

2023-08-31, 21:03 Marcin Glapiak/Redakcja

Konferencja Ryszarda Brejzy w Inowrocławiu/fot. Marcin Glapiak

Ryszard Brejza w towarzystwie radnych Porozumienia Samorządowego dla Inowrocławia i Koalicji Obywatelskiej oficjalnie ogłosił swój start w wyborach do Senatu.

- Jesteśmy dumni, że jesteśmy mieszkańcami Inowrocławia i dużo wspólnie uczyniliśmy dla naszego miasta, ale kandyduję dlatego, żeby zapewnić mieszkańcom dalszą możliwość rozwoju tego miejsca – mówił prezydent Brejza. - To co się stało i dzieje się od kilku lat za rządów Prawa i Sprawiedliwości to zagrożenie dla samorządności stopniowo ograniczanej, zabierania nam środków finansowych, nierównomiernego dzielenia środków na inwestycje w kraju - bez żadnego uzasadnienia, także powszechnego rozdawnictwa dla swoich. To jest rzecz niespotykana w państwach demokratycznych – dodał.



Ryszard Brejza zapewnił, że ustalenia dotyczące kandydata na prezydenta Inowrocławia w przyszłorocznych wyborach samorządowych zapadną po spotkaniach z przedstawicielami Porozumienia Samorządowego i ugrupowań wspierających go w najbliższych wyborach.