Lider listy PiS w Toruniu: Jesteśmy formacją ludzi dojrzałych i odpowiedzialnych

2023-08-31, 19:31 Polska Agencja Prasowa

Prof. Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji/fot. Piotr Nowak, PAP

- PiS będzie miało mocne merytorycznie listy, pełne ambitnych polityków - mówi prof. Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji, lider listy PiS w Toruniu.

W czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński przedstawił liderów list partii w jesiennych wyborach do Sejmu. „Jedynką" w Toruniu będzie prof. Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacyjnego i kierownik Akademii Prawa i Sprawiedliwości.



Szczucki podkreśla - powołując się także na słowa prezesa PiS z konferencji - że lista kandydatów jego formacji jest zróżnicowana, reprezentujące różne kompetencje i doświadczenia. - Ona oddaje charakterystykę całej naszej partii politycznej - Prawa i Sprawiedliwości - podkreślił. - Jesteśmy grupą ludzi pracujących na rzecz Polski, ale reprezentujący różne grupy społeczne, różne wykształcenie, różne regiony Polski i myślę, że na tym też partii i panu prezesowi zależało, a ja jestem mu osobiście bardzo wdzięczny, a także całemu kierownictwu, za powierzone zaufanie - powiedział prezes RCL.



Polityk został też zapytany o wykorzystywanie swojej wiedzy w działalności rządu i partii. - Zależy nam tym, żeby wszystkie działania, które Prawo i Sprawiedliwość podejmuje, były na wysokim poziomie, także merytorycznym - podkreślił. - Jesteśmy partią, która dba o to, żeby wszyscy propozycje programowe i działania korespondowały z tym, co wynika z nauki, z badań, z różnych ekspertyz - dodał. - Fakt, że Akademia PiS funkcjonowała, czyli taki ruch intelektualny wewnątrz PiS, a także, że wśród liderów są osoby bardzo dobrze wykształcone, pokazuje, że ten aspekt intelektualny w partii jest bardzo silny - podkreślił Szczucki.



Proszony o porównanie liderów list PiS z „jedynkami" innych partii, które dotąd zostały zaprezentowane, polityk ponownie odwołał się do porównania prezesa Kaczyńskiego: - Z jednej strony jest formacja ludzi dojrzałych, dorosłych, odpowiedzialnych, którzy realnie chcą Polskę rozwijać i umacniać, a po drugiej stronie - zwłaszcza, jeśli mowa o Koalicji Obywatelskiej - mamy ludzi, którzy państwem i polityką się bawić, takich chłopców i dziewczynki w krótkich spodenkach i krótkich spódniczkach. Przedstawiliśmy „jedynki" doświadczone, czy to politycznie czy zawodowo, naukowe i nasze całe listy takie będą - silne listy, pełne ludzi ambitnych, ludzi mających dużo do powiedzenia i do zaprezentowania - ocenił Szczucki. - Z drugiej strony są to listy motywowane socjotechniką, motywowane sondażami, zwłaszcza w Platformie Obywatelskiej: Kołodziejczak, Wołoszański, Giertych - zupełnie nie reprezentujące żadnej spójnej wizji Polski, tylko próba dotarcia do poszczególnych grup i oszukania ich, że PO nagle staje się formacją te grupy reprezentuje - dodał.



Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.