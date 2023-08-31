Підготовка доріг та розмітки біля шкіл і дитсадків, УМД в Торуні чекає на відгуки

2023-08-31, 12:00 Redakcja

Куявсько-поморські поліцейські перевіряли, чи дороги навколо дитсадків і шкіл мають належну розмітку/Фото: матеріали поліції

Поліція перевіряє знаки та розмітку біля навчальних закладів, а в Торуні Управління Міських Доріг очікує на зворотню інформацію від мешканців.

Куявсько-поморські поліцейські перевіряли, чи дороги навколо дитсадків і шкіл мають належну розмітку. Перед початком навчального року перевірено майже 700 місць. Десятки з них – для безпеки – вимагають виправлення, бо, наприклад, немає жодного знаку, який попереджає, що там проходять діти, або рослини закривають знак «пішохідний перехід». До початку навчального року дорожники мають усунути ці браки.



Управління міських доріг у Торуні чекає на коментарі мешканців щодо нової трамвайної та дорожньої системи, вона змінилася через запуск нової трамвайної лінії до житлового масиву JAR. Площа НОТ, вул. Довга та від вул. Легіонів до вул. Повної введено зміни. На перехресті Strobanda / Watzenrodego була побудована кільцева розв'язка. Для підвищення безпеки на трасі в кількох місцях встановили світлофори. Дорожники чекають на зауваження та пропозиції. Ви можете зателефонувати або надіслати електронний лист на mzd@mzd.torun.pl.