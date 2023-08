Sępólno Krajeńskie chwali się nowym przedszkolem. Dzieciom na pewno się spodoba [zdjęcia]

2023-08-31, 14:26 Marcin Doliński/Redakcja

Sępólno Krajeńskie otworzyło nowe przedszkole/fot. Marcin Doliński

Ogrzewane pompami ciepła, z panelami fotowoltaicznymi na dachu. Ma własną kuchnię, jest kolorowe i bardzo duże: przyjmie do dwustu dzieci. Sępólno Krajeńskie otworzyło nowe przedszkole.

– Jest to bardzo ważne przedszkole, długo wyczekiwane przez rodziców, przez mieszkańców. Przedszkole jest bardzo nowoczesne. Mamy osiem sal dydaktycznych oraz sale do zabaw ruchowych. Jest też przepiękny plac zabaw – mówi Maria Tyda, dyrektor Gminnego Przedszkola nr 3.



Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski podkreśla, że powstało najpiękniejsze przedszkole w całym województwie. – Na 12 milionów kosztu całej inwestycji, aż 11 milionów pochodzi ze środków rządowych. Bardzo cieszy, że samorządy wykorzystały możliwości dofinansowania rządowego i zdecydowały się na tak fantastyczną inwestycję.



Waldemar Stupałkowski burmistrz Sępólna Krajeńskiego przypomina, że to już trzecie przedszkole samorządowe w gminie. – I w zasadzie największe, bo przeznaczone dla około 180–200 dzieci. Przewidziano osiem klas wychowawczych. Powstało kompletne zaplecze kuchenne, sanitarne w pełni wyposażone. Jest to bardzo nowoczesny obiekt, w zasadzie zeroemisyjny, ogrzewany pompami cieplnymi, korzystający z energii z paneli fotowoltaicznych.



W piątek (1 września) zaplanowano dzień otwarty dla dzieci i rodziców.