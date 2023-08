Poseł Gawkowski: Kujawy i Pomorze potrzebują pieniędzy z KPO. To 17-20 miliardów złotych

2023-08-31, 13:30 Monika Siwak/Redakcja

Kiedy wreszcie będą unijne pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy? – pytają w Bydgoszczy działacze Lewicy, m.in. poseł Krzysztof Gawkowski. Parlamentarzysta wskazał, na co można by było je wydać.

– Od dwóch lat premier Morawiecki opowiada, obiecuję i daje słowo, że już za chwilę, już zaraz Polska będzie mogła korzystać z olbrzymich pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy – mówi poseł Krzysztof Gawkowski. – To są niebagatelne pieniądze, 170 miliardów złotych w skali kraju. Ale co to oznacza dla województwa kujawsko-pomorskiego?



Co to oznacza dla Bydgoszczy i okolicznych miast? To są środki w wysokości 17 - 20 miliardów złotych, które tutaj, na miejscu można by było zainwestować: w nowoczesną szkołę, w odpowiedzialne inwestycje, w szansę, żeby poprawiała się gospodarka, w odnawialne źródła energii, w poprawę ochrony zdrowia, żebyśmy po prostu w jakiś normalny sposób się rozwijali. Brakuje tych pieniędzy. Widzimy to w wielu miejscach, które dzisiaj nie funkcjonują tak, jak powinny, chociażby szkoły czy zadłużone szpitale.



Działacze Lewicy wskazywali, że pieniądze z KPO mogłyby być przeznaczone m.in. na powstanie nowego żłobka w Fordonie, połączenia kolejowe w regionie, protonową pracownię leczenia raka czy siedzibę Straży Granicznej w Bydgoszczy.



Więcej w relacji Moniki Siwak.