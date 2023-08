MWiK planuje, że jesienią ul. Jagiellońska będzie już przejezdna i wolna od powodzi [zdjęcia]

2023-08-31, 12:42 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Koniec listopada to planowany termin zakończenia budowy kanalizacji deszczowej na ulicy Jagiellońskiej w Bydgoszczy/fot. Elżbieta Rupniewska

Koniec listopada to prognozowany termin zakończenia budowy kanalizacji deszczowej na ulicy Jagiellońskiej w Bydgoszczy. Od początku sierpnia odcinek głównej arterii miasta, w sąsiedztwie skrzyżowania z ulicą Chopina, jest zamknięty dla ruchu kołowego.

Mieszkańcy dopytują, kiedy nitka w kierunku centrum znów będzie przejezdna. – Robimy wszystko, by skrócić termin zakończenia prac – mówi Polskiemu Radiu PiK prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji, Stanisław Drzewiecki.



– Jest to newralgiczne miejsce ze względu na arterie i jej znaczenie dla miasta, czyli kwestie komunikacyjne, ale jednocześnie jest to także newralgiczne miejsce, jeżeli chodzi o system kanalizacji deszczowej, system odwadniania miasta. Praktycznie rok, w rok zalewaliśmy Hotel Campanile i inne budynki, jadąc w górę. Zalewaliśmy też teren przyległy, czyli ulice: Jagiellońską, Krakowską, tereny PKS-u. Dlatego inwestycja w tym miejscu jest niezbędna. Zastosowaliśmy tu technologię mikrotunelingu, czyli wykonywanie kanałów, kolektorów bez wykopów, co jest bardzo szybkim procesem. Dziennie to jest nawet do 20 metrów przewiertu poniżej poziomu terenu. Ta technologia pozwala nam skrócić ten czas zajęcia ulicy Jagiellońskiej w tym miejscu, w tym węźle - mówi prezes Drzewiecki.



Przeprowadzona przez MWiK inwentaryzacja wykazała, że nawet 60 do 70 procent kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy było do tej pory niedrożne. Przypomnijmy, wartość inwestycji to 258 mln zł. Zakończenie całości prac - przed końcem roku.