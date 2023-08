Konfederacja rejestruje wyborcze listy okręgu bydgoskiego i zapewnia, że „to silna drużyna”

2023-08-31, 11:41 Redakcja

Konfederacja zgłosiła do rejestracji listy kandydatów na posłów w październikowych wyborach oraz dwóch kandydatów na senatorów w okręgu bydgoskim.

– Pod listami zabraliśmy łącznie około 20 tysięcy podpisów – mówi Marcin Sypniewski, który jest „jedynką” na liście. – Zgłaszamy je dzisiaj do rejestracji do okręgowej komisji wyborczej. Kandydatów na senatorów przedstawiliśmy wcześniej, a są to Krystyna Jarocka w okręgu bydgoskim i Jarosław latawiec w okręgu inowrocławskim. Przedstawiliśmy też wcześniej pierwszą trójkę na liście sejmowej. Listy otwieram ja, Marcin Sypniewski, prawnik i przedsiębiorca z Morzewca, gmina Koronowo. Na drugim miejscu jest Sławomir Ozdyk z Nakła nad Notecią, specjalista od bezpieczeństwa, wykładowca. Na trzecim miejscu jest Michał Kotulski z Ruchu Narodowego z Drzewianowa, gmina Mrocza, robotnik budowlany.



Podczas konferencji prasowej w Bydgoszczy Marcin Sypniewski przedstawił wszystkich kandydatów do Sejmu. Jak powiedział – jest to silna drużyna. Dodał, że przedstawiciele Konfederacji są pełni nadziei na sukces w wyborach.



