Ukradła perfumy za tysiąc złotych z bydgoskiej drogerii. Rozpoznajesz ją? [wideo]

Do zdarzenia doszło na drodze stanowiącej dojazd do autostrady A1. Po godzinie 14:00 samochód osobowy czołowo uderzył w ciężarówkę, po czym trafił w… Czytaj dalej »

Funkcjonariusze z bydgoskiego Szwederowa prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży perfum o łącznej wartości ponad 1000 złotych, do której doszło w jednej z drogerii przy ul. Wojska Polskiego 1 w Bydgoszczy. Kobieta, wykorzystując nieuwagę obsługi sklepu, ukradła dwa opakowania markowych perfum. Jej wizerunek zarejestrował monitoring. Policjanci zbierają informacje, które mogą przyczynić się do identyfikacji kobiety przedstawionej na zdjęciu oraz filmie. Wszelkie informacje dotyczące tej sprawy można przekazać osobiście w komisariacie policji przy ul. Toruńskiej 19 lub telefonicznie pod numerem telefonu 47 751 53 26, a także całodobowo pod numerami 47 751 52 69 lub 112 powołując się na znak sprawy L.dz. II-Kr 584/23.

