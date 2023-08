Podarowali drugie życie odpadom. Żywa lekcja ekologii w wykonaniu bydgoskiej biblioteki [zdjęcia, wideo]

Do zdarzenia doszło na drodze stanowiącej dojazd do autostrady A1. Po godzinie 14:00 samochód osobowy czołowo uderzył w ciężarówkę, po czym trafił w… Czytaj dalej »

Przez całe wakacje najmłodsi uczyli się ekologicznych zachowań. Organizatorem eko-warsztatów i spotkań była Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że dobrze się bawili. – Byłam na prawie wszystkich zajęciach, uczyliśmy się o ekologii, trochę o zwierzętach. Były również warsztaty z robienia organizerów na biurko z rolek po papierze toaletowym. To nie jedyne atrakcje, przygotowane przez bydgoską bibliotekę. – Robiliśmy doniczki z plastikowej butelki. – Część dzieci wykonała sójkę z wytłaczanek po jajkach i drutów. – Generalnie Tosia jest chyba obarczona genetycznie. Moja mama jest „zero waste”, ja z kolei uwielbiam chodzić po lumpeksach i dawać nowe życie ubraniom. Tosia jest obciążona po nas i wie, że nie wyrzucamy, a naprawiamy – pochwaliła się jedna z matek. – Życzę tego nam wszystkim, żebyście w przyszłości byli tymi, którzy będą mówili innym, jak bardzo ważne są tematy ekologiczne i segregacja odpadów. Żeby to było naturalne tak, jak poranne mycie zębów – powiedział Michał Sztybel, zastępca prezydenta Bydgoszczy. Finał Letniej Akademii Recyklingu odbył się na dziedzińcu biblioteki na bydgoskim Starym Rynku. Ogłoszono zwycięzców konkursu pn. „Ptasia Bydgoszcz – recyklingowa dzika natura”.

