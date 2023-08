Dobry plecak i dobre śniadanie – to tematy ostatniej Środy z Profilaktyką NFZ [wideo, zdjęcia]

2023-08-30, 13:24 Jolanta Fischer/Redakcja

Jaki jest najlepszy plecak dla ucznia, w czasie środowego dyżuru bydgoskiego NFZ prezentowały Karina Kawecka i Marta Myśliwiec z Sanepidu w Bydgoszczy (jw)

W kolejnej odsłonie Środy z Profilaktyką NFZ poruszone zostały jakże aktualne tematy: początek roku szkolnego i związane z nim dylematy, np. kupno odpowiedniego plecaka oraz stan skóry po wakacjach pod kątem profilaktyki czerniaka.

– Przygotowaliśmy ulotki podpowiadające, jak prawidłowo powinien wyglądać tornister – mówi Karina Kawecka z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. – Przygotowaliśmy krzyżówki oraz różne rebusy na ten temat. Ważne, żeby plecak miał regulowane, miękkie i szerokie szelki oraz dodatkowe zapięcia spinające szelki i przegródki w środku. Dobrze byłoby, gdyby tornister miał usztywnioną ściankę tylną, która przylega do pleców. Powinien mieć również elementy odblaskowe. Co do pakowania: rzeczy cięższe układamy niżej, lekkie wyżej. Pamiętajmy, żeby dziecko nosiło plecak na obu ramionach, żeby ten ciężar był rozłożony równomiernie.



Niezwykle ważne są posiłki, szczególnie śniadanie, które dziecko zabiera do szkoły.



– Starajmy się, aby przygotowywane śniadanie i inne posiłki były zdrowe – radzi Barbara Nawrocka, rzecznik Kujawsko-Pomorskiego oddziału NFZ. – Zachęcamy rodziców, aby razem z dziećmi wybierali się na zakupy, żeby wspólnie wybierali zdrowe produkty (...). Istotny jest także ruch. Eksperci twierdzą, że każde dziecko, przez godzinę dziennie powinno ćwiczyć w jakikolwiek sposób (...).



Pacjenci, odwiedzający w środę bydgoską siedzibę NFZ mogli także skorzystać z porad i badań dermatologicznych pod kątem profilaktyki czerniaka.



