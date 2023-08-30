Тестування сирени, група дівчат-скаутів у безпеці, нові маршрути транспорту

2023-08-30, 11:50 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

Група з понад 30 дівчат-скаутів, які були евакуйовані минулої ночі з табору біля Скепе Липненського повіту, мала провести наступну ніч поза табором/fot. Agata Raczek/archiwum

Не панікуйте, це лише перевірка нової сирени, скаути знайшли притулок у пожежників, зверніть увагу на зміни в розкладі руху міського транспорту у Бидгощі.

Нову сирену у ці дні тестують у Влоцлавку. Її встановили на будівлі Комплексу Шкіл №4 на вулиці Каліській. Увімкнення сирени заплановано на середу та четвер з 9:00 до 15:00. З’являться вербальні повідомлення та звукові сигнали. Чиновники мерії заспокоюють і закликають не сприймати ці звуки як сигнали небезпеки.



Група з понад 30 дівчат-скаутів, які були евакуйовані минулої ночі з табору біля Скепе Липненського повіту, мала провести наступну ніч поза табором. Прогнозували нові шторми. У вівторок, близько 4 години ранку, комендант табору в Лікеці поблизу Скупого звернувся за допомогою до пожежників. Ішов сильний дощ, вибухнула буря. Скаути знайшли притулок у волонтерів-пожежників у OSP Skępe.



З 4 вересня пасажири громадського транспорту Бидгощі відчують зміни. Будуть запроваджені шкільні розклади в будні дні. Зміни вносяться і на міжмуніципальні лінії. Пасажири також повинні враховувати інші маршрути деяких автобусів, які є результатом водопровідних робіт. Подробиці на www.zdmikp.bydgoszcz.pl