Zbigniew Kuźmiuk: Z powodu Grupy Wagnera Białoruś może zostać odcięta od świata [Rozmowa Dnia]

– Groźba zamknięcia ruchu towarowego przez Białoruś może zrobić wrażenie na Chinach, i dlatego może być skuteczna — mówił w Rozmowie dnia Polskiego Radia PiK europoseł Zbigniew Kuźmiuk.

– Białoruś jest krajem tranzytowym, poważnym krajem tranzytowym dla Chin, na kierunku europejskim. Dlatego uderzyłoby to bardzo mocno w interesy chińskie. Być może ten publiczny komunikat ma być także sygnałem do Chin, żeby te zamiary służb białoruskich, czy, żeby ten kompleks wojenny Białorusi został powstrzymany – mówił europoseł Zbigniew Kuźmiuk, gość Rozmowy Dnia Polskiego radia PiK.



Dodał, że w całej sprawie chodzi o usunięcie z terenu Białorusi członków tak zwanej Grupy Wagnera.





Magdalena Ogórek: Panie pośle, chciałam ustalić, czy jądro brukselskie, czy strasburskie, czy Unia Europejska w jakiejkolwiek sposób jest zainteresowana tym, co się dzieje w tej chwili na Białorusi. Czy to jest jakoś komentowane, że Prigożyn, według wszystkich wskazań nie żyje, że nie żyje Dymitr Utkin, czyli założyciel grupy Wagnera, ale pozostali wagnerowcy tam, na miejscu, którzy być może będą relokowani - tego nie wiemy, bo Moskwa nigdy prawdy nie powie, dowiemy się tego później – ale czy to w jakiś sposób jest w takim oku zainteresowania. Jak pan to ocenia?





Zbigniew Kuźmiuk : Zapewne nie, bo tak naprawdę instytucje europejskie dopiero wracają do do życia, właśnie odbywają się pierwsze posiedzenia komisji Parlamentu Europejskiego, także Komisja Europejska wraca powoli z urlopów, więc nie sądzę, żeby ta sprawa była gdziekolwiek szerzej omawiana, natomiast dla mnie nie ulega wątpliwości, że skoro wczoraj w Polsce spotkali się ministrowie spraw wewnętrznych czterech krajów unijnych, to znaczy Polski i jej trzech krajów nadbałtyckich, to komunikat, który został po tych rozmowach opublikowany jest w koordynacji chociażby z Komisją Europejską, ponieważ wszystkie te kraje reprezentują zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Zatem nie ulega wątpliwości, że o tego rodzaju ustaleniach Komisja Europejska i odpowiedni komisarz został przez polską stronę, a także przez ministrów krajów nadbałtyckich, poinformowany.





No właśnie: polska strona bacznie przygląda się tej kwestii. Minister Mariusz Kamiński wyraźnie zażyczył sobie od strony białoruskiej wycofania wagnerowców. Rząd trzyma rękę na pulsie w związku z ochroną i bezpieczeństwem Polaków.





Pan minister nie mówił o tym publicznie, ale rozumiem, że to radykalne stanowisko, które zostało przyjęte przez czterech ministrów wynika z informacji, jakie napłynęły najprawdopodobniej do Polski, Litwy, Białorusi, Estonii, że być może na tej granicy zewnętrznej białorusko - unijnej mogą zdarzyć się incydenty poważniejsze, niż do tej pory. Nie chciałbym, broń Boże, wyprzedzać wypadków, ani spekulować na ten temat, bo wszystko to są sytuacje bardzo niebezpieczne, ale nie ulega wątpliwości, że twardość tego stanowiska świadczy o tym, że sytuacja jest poważna. Skoro cztery kraje, ministrowie tych krajów zażądali wycofanie tych najemników, morderców wagnerowskich z terenu Białorusi, to, jak rozumiem są podejrzenia, że mogą oni w tych atakach na zewnętrzną unijną granicę uczestniczyć. Co więcej, zagrożono zamknięciem nie tylko przejść dla ruchu osobowego, ale także ruchu towarowego. Szczególnie ta druga groźba jest rzeczywiście bardzo poważna dla Białorusi, bo gdyby miała się zmaterializować, to Białoruś zostanie odcięta od świata. Białoruś jest krajem tranzytowym, poważnym krajem tranzytowym dla Chin, na kierunku europejskim. Taka decyzja uderzyłaby bardzo mocno także w interesy chińskie. Być może ten publiczny komunikat ma być także sygnałem do Chin, żeby te zamiary służb białoruskich, czy ten kompleks wojenny Białorusi jednak powściągnąć. Rozumiem, że ten twardy komunikat wynika z oceny tego, co dzieje się na Białorusi, i być może spodziewanych spodziewanych działań ze strony służb białoruskich, daleko bardziej brutalnych, niż do tej pory.





Bardzo ważne kwestie, będziemy się czujnie dla państwa temu wszystkiemu przyglądać. Panie pośle, Donald Tusk zadeklarował, że zaraz po wygranych wyborach pojedzie do Brukseli i odblokuje pieniądze z KPO. Czy to jest realne?





To tylko potwierdza tezę, że decyzja o blokowaniu środków przez Brukselę ma charakter wybitnie polityczny. Tusk i Platforma są hipokrytami i są to Himalaje hipokryzji. Jeżeli Tusk mówi publicznie, że na drugi dzień po wyborach pojedzie do Brukseli i te pieniądze odblokuje, to znaczy że decyzja o blokadzie nie ma charakteru merytorycznego, tylko mam charakter polityczny. Bo cóż będzie następnego dnia po wyborach? Niezależnie od tego, kto je wygra, nic się nie zmieni w kształcie Trybunału Konstytucyjnego, polskiego Trybunału Konstytucyjnego, w Krajowej Radzie Sądownictwa, czy Sądzie Najwyższym. Tutaj nie nie nastąpią żadne zmiany. W związku z tym, gdyby zdjęto blokadę tylko dlatego, że Tusk pojechał do Brukseli, oznaczałoby to, że ostatnie dwa lata to są sankcje na Polskę i blokada polityczna (...).

