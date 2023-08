Praca podczas wyborów? Można zgłaszać się do obwodowych komisji wyborczych

2023-08-29, 21:07 Tatiana Adonis/Redakcja

Kandydaci mogą zgłaszać się do komisji wyborczych, jednak trzeba spełnić kilka warunków/fot: Tatiana Adonis

Trwa nabór do obwodowych komisji wyborczych. To ich członkowie będą czuwać nad sprawnym i zgodnym z prawem przeprowadzeniem październikowych wyborów parlamentarnych oraz referendum. Za pracę w komisji można zarobić od 600 do 800 złotych.

Do zadań obwodowych komisji wyborczych należeć będzie m.in. przeprowadzenie głosowania w obwodzie. W dniu wyborów czuwanie nad przestrzeganiem prawa wyborczego. Jednak co powinny zrobić osoby zainteresowane pracą w takiej komisji?



– Kandydaci do pracy w obwodowych komisach wyborczych mogą zgłaszać się do zarejestrowanych komitetów wyborczych i one mają czas do 15 września, żeby zgłosić kandydata do przedstawiciela urzędu – wyjaśniała Agnieszka Jędrzejczak, koordynator do spraw wyborów w bydgoskim Urzędzie Miasta.



Można też zgłosić swoją kandydaturę przez Urząd Miasta czy Gminy, ale to lista rezerwowa. Jeśli okaże się, że w danej komisji brakuje członków, wówczas będzie można uzupełnić jej skład osobami właśnie z listy rezerwowej.



– Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych mogą być wyłącznie osoby posiadające prawo wybierania, które najpóźniej w dniu zgłoszenia kończą 18 lat, a ponadto na stałe zamieszkują i są ujęte w stałym obwodzie głosowania w centralnym rejestrze wyborców w jednej z gmin województwa kujawsko-pomorskiego. W przypadku, gdy chcą być członkami obwodowej komisji wyborczej powołanej w jednej z gmin naszego województwa – dodał Adam Dyla, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.