Pijany sternik pływał motorówką po Zalewie Koronowskim. Miał prawie 3 promile

2023-08-29, 12:54 Redakcja

Plaża w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim/fot. mg

Bydgoscy wodniacy patrolujący Zalew Koronowski zatrzymali nietrzeźwego sternika łodzi motorowej. Podczas kontroli wydmuchał prawie 3 promile.

Do incydentu doszło w minioną sobotę. – Policjanci ogniwa wodnego, patrolując Zalew Koronowski, otrzymali informację od ratowników WOPR-u, że po zalewie płynie łódź najprawdopodobniej z nietrzeźwym sternikiem – relacjonuje mł. asp. Krzysztof Bratz z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. – Już po kilku minutach zatrzymali jednostkę pływającą, opisywaną przez ratowników.



Było na niej dwóch mężczyzn – 57-letni sternik oraz jego 65-letni kolega. – Policjanci nie mieli żadnych wątpliwości, co do stanu nietrzeźwości mężczyzn. Pozostało im jedynie sprawdzić, jaką zawartość alkoholu w organizmie ma jej kierowca – opowiada funkcjonariusz. – Na komisariacie w Koronowie okazało się, że sternik miał prawie trzy promile.



57-letni mieszkaniec gminy Koronowo odpowie za prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu wodnym, znajdując się w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności oraz utrata uprawnień do kierowania.