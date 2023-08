Harcerze ewakuowani z obozu koło Skępego. Strażacy przewieźli ich do remizy

2023-08-29, 10:45 Polska Agencja Prasowa/Monika Kaczyńska

Obóz harcerski/fot. zdjęcie ilustracyjne, Agata Raczek, Archiwum

We wtorek nad ranem, z powodu burzy połączonej z intensywnym deszczem, strażacy ewakuowali 33 harcerzy przebywających na obozie harcerskim w miejscowości Likiec koło Skępego (powiat lipnowski).

Na obozie przebywało 30 dzieci w wieku od 12 do 17 lat oraz trzech opiekunów. - O godzinie 4.30 komendant obozu zwrócił się z prośbą o pomoc do strażaków. Ci przewieźli harcerzy sześcioma samochodami do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem - informuje bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu. Nikomu nic się nie stało.



Trwające od wieczora w poniedziałek burze w Kujawsko-Pomorskiem, intensywne opady deszczu i silne porywy wiatru, ustały we wtorek rano. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej odwołał poniedziałkowe ostrzeżenia, które przewidywały zagrożenia pogodowe do południa we wtorek.



Strażacy z komend w województwie interweniowali prawie 40 razy. Najczęściej byli wzywani z powodu zalań i połamanych konarów. Konieczne było usunięcie drzewa niebezpiecznie przechylonego nad drogą krajową nr 10 w Solcu Kujawskim pomiędzy Toruniem i Bydgoszczą. Przez pewien czas wyłączona z ruchu była tam część jezdni i obowiązywał ruch wahadłowy.