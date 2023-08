Meteorolodzy ostrzegają przed burzami z gradem. W regionie będzie też mocno wiało

2023-08-28, 18:00 Redakcja

Synoptyk IMGW prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu/fot. Pixabay

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed burzami z gradem w większości powiatów województwa kujawsko-pomorskiego od północy do południa we wtorek. Spodziewane są silne opady deszczu i porywy wiatru.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia obejmuje powiaty: aleksandrowski, brodnicki, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, radziejowski, rypiński, Toruń, toruński, wąbrzeski, Włocławek i włocławski. Dotyczy sytuacji we wtorek od północy do godz. 12.



Synoptyk IMGW prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami może spaść grad.



Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.